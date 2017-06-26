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﻿黑客強襲英國會電腦系統

2017-06-26 列印
　　英國當局證實，黑客上周五開始襲擊國會電腦系統，企圖入侵密碼容易破解的電郵帳戶；但當局強調，情況已受到控制，但為預防萬一，已暫時關閉議員和其他工作人員遠端登入國會電腦網絡功能，受影響人士不能從國會以外地方登入電郵系統。當局指仍未知受事件影響人數，亦未確定襲擊造成損失程度。國際貿易大臣霍理林稱，當局日前得悉，甚至有人在網上兜售內閣大臣密碼，並強調不論是國民、議員、閣員，均須加強電腦保安、設定更嚴謹密碼，切勿讓黑客有機可乘。
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