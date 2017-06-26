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﻿愛丁堡機場航班「最有可能」延誤 Edinburgh Airport 'most likely' for delays

2017-06-26 列印
  Civil Aviation Authority data showed that of more than 110,000 flights to or from Edinburgh in the past year, 27% were delayed by at least 15 minutes.　BBC

  民航局數據顯示，在過去一年來往愛丁堡的逾十一萬班航班中，百分之二十七至少延誤十五分鐘。　英國廣播公司
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