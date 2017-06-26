 Advertisement
  • 2017年6月26日 星期一
  • 29º
  • 81%
熱門： 強積金居屋Celine間尺鼻鐵騎士

日報新聞 > 國際

﻿凱特罕有失手 遭譏諷如杯墊穿上身

2017-06-26 列印
        英國劍橋公爵夫人凱特的衣着向來是潮流指標，但她日前出席皇家雅士谷賽馬日時，身穿一襲出自著名時裝品牌亞歷山大麥昆設計師莎拉伯頓的喱士透視裝，該條連身裙不論領口、裙襬、袖口收邊處均是優雅的喱士，但《星期日郵報》時裝記者麗茲瓊斯對該設計不敢苟同，甚至譏諷凱特猶如將杯墊穿上身，該設計除可讓凱特在炎炎夏日保持涼快感覺外，根本是一無是處。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd