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﻿有米「魯賓遜」網上覓女伴

2017-06-26 列印
　　澳洲有一名男子與愛犬在孤島生活二十年後，近日在網上徵求女伴與他一同度過與世無爭的生活。該名名為葛拉席的男子，上世界八十年代是雪梨叱一時的富商，身家估計達二千八百四十萬美元（約二億二千一百五十二萬港元），但八七年他在股票市場虧蝕七百萬美元（約五千四百六十萬港元）後，他開始思考人生價值。直至二十年前，他向昆士蘭政府租用孤島五十年，從此與愛犬過着魯賓遜般自給自足生活。雖然不時要與大自然和野生動物搏鬥，但亦透過太陽能發電、備用發電機供電力給電腦上網保持與外界聯繫，同時亦安裝自來水系統解決水源問題。
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