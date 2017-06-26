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﻿加州獒犬膺最醜狗隻

2017-06-26 列印
　　加州那不勒斯獒犬馬莎，日前在一項「選美」活動中力壓十三名對手，奪得「全世界最醜狗隻」殊榮。瑪莎憑着其懶洋洋的模樣贏盡評審歡心，加上牠體重雖然是一百二十五磅，但下垂皺皮卻看似重達三百磅，亦令人留下深刻印象。瑪莎曾是搜救犬，後來因為沒有受到應有照料，令雙眼幾乎失明，後來牠由現主人辛德勒收養後，對方不惜花費金錢安排牠接受多次手術，不但馬莎恢復視力，更令其身上病痛全消。
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