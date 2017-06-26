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﻿兩熊貓長居柏林動物園15年

2017-06-26 列印
　　由內地租借予德國柏林市動物園的一對大熊貓「嬌慶」、「夢夢」，經過十二小時飛行後，上周六下午抵達柏林。柏林動物園園長表示，七歲的雄性熊貓嬌慶、四歲雌性熊貓夢夢休息數日後，下月六日會正式與德國民眾見面，園方五日會舉行盛大開館儀式，並計劃邀請來自中國四川省成都市團體到場表演樂器、茶藝、變臉、武術，緩解兩隻熊貓的「鄉愁」。據悉，兩隻熊貓在飛行旅途中，得到來自中德兩國的飼養員、獸醫悉心照顧，牠們亦享用蘋果、窩窩頭等美味「飛機餐」。
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