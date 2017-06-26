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﻿美財長小登科 特朗普伉儷赴會

2017-06-26 列印
　　美國財政部長努欽上周六迎娶英國女星林頓，今次是努欽第三段婚姻、林頓則是第二度成為新娘子。該場被喻為華府一大盛事的婚禮，除一對新人的親友外，總統特朗普偕同第一夫人梅拉尼婭盛裝出席，第一千金伊萬卡與丈婿庫什納、副總統彭斯及其他內閣成員亦到場祝賀，婚禮約有三百名賓客出席，場面盛大。林頓在蘇格蘭愛丁堡出生，擁有新聞、法律雙學位，曾參與不少電影，亦演出《滅罪鑑證科》、《鐵證懸案》美國電視劇集。
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