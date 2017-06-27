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﻿全球麻瓜慶祝 《哈利波特》面世20周年

2017-06-27 列印
        魔法小說系列《哈利波特》第一集《神秘的魔法石》一九九七年六月二十六日出版，隨即掀起一股席捲全球二十年的魔法旋風。昨日是《哈利波特》二十歲生日，歐美、中南美洲、亞洲均有麻瓜穿長袍、戴上眼鏡扮成小說主人翁哈利波特慶祝；其中，《哈利波特》誕生地英國更有多項慶祝活動，日前便有接近七百名兒童扮成哈利集會，刷新哈利迷在同一個地方舉行聚會世界紀錄。而大英圖書館將於十月二十日，舉行哈利波特世界主題展覽。
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