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﻿facebook進軍電視業 夏季推原創節目

2017-06-27 列印
   美國傳媒報道，社交網站facebook準備進軍電視節目製作行業，該公司正與荷里活多間工作室、經理人公司磋商，準備在今年夏季末推出自製原創節目。據悉，facebook願意承擔每集三百萬美元（約二千三百四十萬港元）製作費，希望達至雙向拓展其業務目標，一方面加強自家內容製作能力，同時在數以百億美元計的電視廣告市場上分得一杯羹。上月已傳出facebook將推出一系列節目，包括高製作預算電視節目、低預算網上影片，甚至指該公司正籌備虛擬實境約會節目。
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