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﻿奧巴馬一家峇里島度假 頂級別墅一晚花5.5萬

2017-06-27 列印
  美國前總統奧巴馬一家四口正在印尼峇里島度假，當地傳媒報道，美國前第一家庭下榻在峇里島中部烏布一個頂級度假村，度假村坐落愛詠河河谷，環境相當清幽怡人，而他們入住的「皇家別墅」佔地二千一百二十五平方米，內有三間特色睡房、客廳、廚房、餐廳、蓮花池、冥想室、私人吧枱、豪華大浴缸。據悉，別墅一晚連稅租金約達九千五百萬印尼盾（約五萬五千六百港元），是國家元首、富豪才有能力應付的消費水準。
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