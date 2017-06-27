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﻿英潛在火災風險樓宇增至60幢

2017-06-27 列印
　　英國政府繼續派員巡查與倫敦沖天大火使用類似外牆物料的住宅樓宇，有潛在消防風險的樓宇一日內由三十四幢飆升至六十幢；當局預計，問題樓宇數量會持續增加。

　　英國政府上周六公佈，英格蘭地區有三十四幢住宅外牆層板，未能通過消防安全檢查，問題樓宇分佈在倫敦、曼徹斯特、普利茅斯、樸茨茅斯。

  但一天後，當局公佈有潛在消防風險樓宇已飆升至六十幢，當局指，目前送到化驗所測試的外牆層板物料，均無法通過消防安全檢查，預料問題樓宇數量會持續增加。

　　而倫敦當局上周五疏散卡姆登四幢屋宇約四千名居民，當局預計緊急改善工程約四星期才可完工，屆時居民方可重返家園。

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