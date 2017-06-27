周日俄羅斯洲際國家盃B組最後一輪，德國3:1輕取十人應戰的喀麥隆首名晉級，教練路維在任十一年六度領軍出戰國際大賽俱闖入準決賽。同時，今仗是他第一百五十次率日耳曼軍團出戰，剛好錄得第一百場勝仗，六成七的得勝率足顯其不斷改革的成果。 路維今仗繼續輪流派遣新星吸取國際賽驗，前鋒迪姆華拿本屆洲際盃首次出任正選即梅開二度，第二次替德軍上陣的中場迪米亞巴爾攻入於國家隊處子球。最終，該隊以3:1擊敗有前鋒阿布巴卡建功卻有守將麥保卡紅牌被逐的喀麥隆。日耳曼軍團於B組兩勝一和首名晉級，四強將鬥A組次名墨西哥，路維亦成功延續率領德軍必入大賽四強的黃金定律。 逢大賽必晉四強 同時，今仗是...

2017-06-27