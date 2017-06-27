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﻿少女從吊車墮下 遊客組人網拯救

2017-06-27 列印
　　美國發生一宗有驚無險的吊車意外。一名十四歲少女上周六傍晚與胞弟在紐約州六旗大逃亡樂園乘坐吊車時突然滑出安全橫桿，僅用雙手緊握車廂內弟弟的手，整個人縣掛在十米高半空。園內大批遊客圍觀，且替少女着急，而吊車則繼續前行，直至撞到一棵大樹方停下，少女不斷爭扎希望爬返吊車，最終體力不支墮下，幸多名遊客及時在樹下組人網接住，少女送院檢查後並無大礙，其中一名救人男遊客亦背部受輕傷，檢查後出院。
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