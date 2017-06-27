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﻿芬蘭野狼遠少於預期 Finland has far fewer wild wolves than previously thought

2017-06-27 列印
  Data from the Finnish National Resources Institute show there are currently only about 150 to 180 wolves in Finland.The Guardian

  芬蘭國家資源研究所的數據顯示，現時芬蘭只有約一百五十頭至一百八十頭狼生存。《衛報》

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