 Advertisement
  • 2017年6月28日 星期三
  • 28º
  • 83%
熱門： 強積金居屋Celine間尺鼻鐵騎士

日報新聞 > 國際

﻿加州迪園概念圖 550萬賣出

2017-06-28 列印
        美國洛杉磯日前舉行一場迪士尼藏品拍賣會，其中一幅由華特迪士尼與藝術家赫布萊曼在一九五三年共同創作，吸引投資者注資的加州迪士尼樂園概念地圖，以七十萬八千美元（約五百五十二萬二千港元）成交，創迪士尼樂園地圖歷來最高成交價紀錄。該幅地是華特迪士尼二人僅花四十八小時繪成，內裏畫有睡公主城堡、古老馬車、明日世界等，呈現出迪士尼樂園雛型。該地圖由猶他州迪士尼紀念品收藏家克拉克珍藏逾四十年，他希望地圖他朝可回歸華特迪士尼公司。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd