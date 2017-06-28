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﻿白金漢宮大裝修 增撥款應付

2017-06-28 列印
　　英國皇家財產管理基金周一公佈最新皇室帳目，顯示在二○一六至一七財政年度開支為五千六百八十萬英鎊（五億六千五百一十二萬港元），其中四千二百八十萬英鎊（約四億二千五百八十三萬港元）是由中央政府從「皇室撥款」撥出，用來支付皇室家庭開支、旅遊、外訪費用，其餘由皇室自行承擔。由於英女皇居所、辦公地點白金漢宮即將展開長達十年的裝修工程，政府會額外增加撥款，令一七至一八年度「皇室撥款」達七千六百一十萬英鎊（約七億五千七百二十七萬港元）。基金會早前宣佈，為應付白金漢宮裝修開支，未來十年會額外增至百分之十撥款。
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