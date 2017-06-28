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﻿選美招實習生 捷克電廠捱轟

2017-06-28 列印
　　不少外國企業會聘用剛離開學園的年輕人做實習生。捷克一間電力公司早前舉辦選美會，冠軍可贏得為期兩周實習機會，結果吸引十名女高中畢業生「應徵」，該公司更將一眾準實習生的比基尼照上載facebook。有關做法惹來網民猛烈評擊，直斥該公司物化女性、借招聘為名剝削女性權益。電力公司隨即發聲明公開道歉，強調無意冒犯任何人，重申比賽目的是促進技術教育；並決定錄取所有候選人。
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