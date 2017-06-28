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﻿倒立行5.1公里 美醫科生創紀錄

2017-06-28 列印
　　美國佛羅里達州諾瓦東南大學醫學院二十二歲學生卡利安杜爾格，為幫助四個慈善組織籌經費，花費八小時以倒立方式行畢五千一百米路程，超越查普曼倒立行走五公里成績，締造新世界紀錄。卡利安杜爾格是倒立走路高手，曾倒立走路十二小時替美國癌症學會籌款。他為打破世界紀錄，特別訓練兩個月，包括徒手攀爬棕櫚樹、倒立伏地挺身，更會在家中停車場斜坡來回倒立走，最終努力沒有白費。
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