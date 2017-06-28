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﻿白宮：敍軍擬再作化武襲擊

2017-06-28 列印
　　敍利亞巴沙爾政府今年四月懷疑向反對派控制的伊德利卜省發動化武襲擊，造成八十七名平民死亡，美國白宮周一深夜發表聲明，宣稱有潛在證據顯示，巴沙爾政府軍準備發動新一輪化武攻擊；強調若敍國當局輕舉妄動，將要付上沉重代價。

　　據悉，一名與白宮有密切關係非政府人士收到情報，宣稱敍利亞政府軍正混和數種化學物質，可能製造沙林毒氣攻擊由反對派控制的東部或南部地區。美國和盟國亦確認敍國境內有數處疑似化學武器儲存庫。

　　白宮發言人斯派塞表示，華府分析相關情報後，認為巴沙爾政府或再次發動化武攻擊，強調若敍國當局輕舉妄動，巴沙爾及其軍隊將要付上沉重代價。

　　巴沙爾早前曾聲稱，伊德利卜化武襲擊，只是美軍為空襲敍利亞揑造的藉口。
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