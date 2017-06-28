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﻿加護士殺八長者囚終身

2017-06-28 列印
美聯社
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　　加拿大安大略省女護士韋特勞費爾（圖），涉嫌在二○○七年至一六年間，在其任職的三間老者復康中心、一家私營安老院內，擅自替八名患有長期病患的長者注射胰島素，殘害他們生命。被告上月已在庭上承認八項一級謀殺罪、四項企圖謀殺罪、兩項嚴重襲擊他人身體罪名。法官周一判刑，裁定韋特勞費爾所有罪名成立，判處終身監禁，被告最少服刑二十五年才能申請假釋。韋特勞費爾判刑前表示，為其行為感到抱歉，希望受害者家人可以釋懷，治瘉創傷。
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