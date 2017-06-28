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﻿巴西總統特梅爾被控貪污

2017-06-28 列印
　　巴西檢察官周一正式落案起訴總統特梅爾貪污罪名，成為當地首位被刑事檢控的在任總統。特梅爾涉嫌擔任代理總統時，收受當地一間肉食公司五十萬雷亞爾（約一百一十七萬港元）賄款，圖阻止相關部門調查該公司出售過期肉類製品。除特梅爾外，檢方同時起訴其前顧問、前眾議員羅沙·洛雷斯。 根據巴西法律，國會眾議院會表決是否設立特別法庭審訊特梅爾，倘若三分二議員贊成，他將停職一百八十天接受審訊，最終審訊裁定特梅爾罪成，會將罷免其職務，若無罪他可繼續留任。
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