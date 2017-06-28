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﻿莫迪訪美 特朗普：視印度真正朋友

2017-06-28 列印
　　美國總統特朗普周一在白宮設國宴款待到訪的印度總理莫迪，兩位領袖在記者面前熱情地擁抱，凸顯出兩國的友好夥伴關係。特朗普形容，美印是全球兩大民主國家，美國視印度為真正朋友，雙方關係是歷來最好。美國政府亦宣佈，將向印度出售C-17運輸機、二十架無人偵察機。分析相信，美方此舉是抗衡中國在印度洋軍事擴張。除特朗普會面外，莫迪亦與美國國防部長馬蒂斯、國務卿蒂勒森會談。
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