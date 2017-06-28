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﻿一個月大嬰兒治嚴重曬傷 one-month-old treated for severe sunburn

2017-06-28 列印
　　Staff at the Queen Victoria Hospital's specialist burns unit said they had treated 13 children for severe sunburn since the start of June.　BBC

　　英國維多利亞女皇醫院燒傷專科部的人員說，自六月開始，有十三個被太陽嚴重曬傷的孩子接受他們的治療。　英國廣播公司
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