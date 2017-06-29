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﻿委國法院遭手榴彈襲擊

2017-06-29 列印
   南美洲國家委內瑞拉政局動盪，反政府示威不斷，周二更發生有人駕駛直升機，向最高法院、內政部投擲手榴彈及鳴槍，幸無造成傷亡。總統馬杜羅直斥行動是針對政府的恐怖襲擊。

　　馬杜羅周一高調宣佈拘捕五名反對派份子後，一架警方直升機周二上午飛越首都加拉加斯最高法院、司法部、內政部，機上人士分別向最高法院大樓投擲手榴彈、槍擊司法部、內政部大樓，幸手榴彈沒有爆炸，並無造成受傷。

　　馬杜羅其後發表全國電視講話，形容事件是針對政府的恐怖襲擊，並稱該架警方直升機是遭反政府人士盜用，強調會盡早尋回直升機，且將施襲者繩之於法。自稱國家刑法及刑事調查組警官的男子佩雷斯事後在社交網站twitter發表聲明，呼籲支持者反抗馬杜羅暴政。
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