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日報新聞 > 國際

﻿大學築壕阻攻擊 University builds trench to stop attacks

2017-06-30 列印
　　Authorities in north-eastern Nigeria have begun digging a 27km trench around the University of Maiduguri to prevent attacks by Boko Haram Islamist militants.　BBC

　　尼日利亞東北部地方當局開始在邁杜古里大學周圍，挖掘一條長二十七公里的壕溝，以阻止「博科聖地」伊斯蘭武裝份子的攻擊。　英國廣播公司
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