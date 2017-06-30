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日報新聞 > 國際

﻿特朗普下月出席法國慶活動

2017-06-30 列印
　　美國總統特朗普下月十四日將應法國總統馬克龍邀請訪問巴黎，並出席法國國慶日活動。今年是美國參與第一次世界大戰一百周年，當年美軍登陸法國西部，協助協約國擊退以德軍為首的同盟國，預料特朗普屆時會與馬克龍在香榭麗舍大道會談。白宮聲明指，美法兩國領導人亦會繼續討論反恐、經濟領域等共同關心議題。而第一夫人辦公室則表示，梅拉尼婭會隨同丈夫特朗普出訪法國。
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