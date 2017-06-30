﻿特朗普下月出席法國慶活動

第一場四班千二米，三匹初出馬中以偉廄的「印印腳」進度較好，此駒自四月尾起已積極試閘，較早期一直由潘頓主試。在試閘中所見，此駒的天生速度甚好，步闊且落腳有勁，屬有質素之馬。 月初「印印腳」由祈普敦試泥閘，早段快跟後末段走勢見勉強，但在月中一課由柏寶試直路閘，沿途與剛勝之「旅遊皇者」拍住鬥放，末段保持走勢，論進度已屆爭勝水準，周六初出屬機會馬。沈廄的「港林福星」試閘欠加速力，加程才留意。方廄的「明昇」屬拍賣會馬，試兩課閘上力未足，暫欠睇頭。 第五場賀廄的「幸運時代」屬四歲紐西蘭馬，因足部曾嚴程受傷而操練較疏落，早前試閘明顯上力未足，月初配潘明輝試泥閘，加眼罩後走勢有改善，今仗如...

2017-06-30