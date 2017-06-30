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﻿迫輪椅漢自行爬上機 日廉航致歉

2017-06-30 列印
　　日本一名下半身殘障男子因機場沒有輪椅升降設備，被逼單靠雙手爬上樓梯登機。無障礙研究所負責人木島英登本月三日與友人由大阪前往鹿兒島奄美大島旅遊，兩日後回程時，各人乘搭廉價航空公司香草航空，無輪椅升降設備，航空公司職員更表明，無法行走者不能登機，其友人曾提出合力連人帶輪椅抬木島登機，惟遭對方以安全理由拒絕，最終木島被迫單靠雙手爬上十七級樓梯登機，抵埗時則由友人合力抬落機。

  航空公司事後就事件及員工失言致歉，又表示會在奄美機場增設椅形擔架、電動階梯升降機。
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