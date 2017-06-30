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﻿特朗普調戲女記者 讚笑容美麗

2017-06-30 列印
        美國總統特朗普經常口不擇言，日前再有失禮表現，他周二在白宮橢形辦公室，在傳媒面前致電愛爾蘭新總理瓦拉德卡，恭賀對方當選時，突然指着一名愛爾蘭廣播電視駐華府女記者凱特瑞納，無視電話聽筒另一側的瓦拉德卡，大讚女方笑容美麗，令女方尷尬不已。凱特瑞納事後在社交網站twitter表示，形容當時是「詭異一刻」。國際婦女媒體基金會執行董事穆尼奧斯表示，該種行為並非特朗普獨有，身為總統說該種評頭品足的言論，有損女性在職場價值。
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