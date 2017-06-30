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﻿《星戰》R2-D2拍賣2152萬成交

2017-06-30 列印
　　電影《星球大戰》中，男主角盧克天行者機械人拍檔R2-D2令人留下深刻影像，電影拍攝時其中一個R2-D2道具，周三在洛杉磯一個拍賣會內以二百七十六萬美元（約二千一百五十二萬港元）成交，創電影紀念品拍賣價最高紀錄，但拍賣行並無透露買家身份。而盧克在《星球大戰》、《星球大戰：帝國反擊戰》使用的激光劍道具，則以四十五萬美元（約三百五十一萬港元）成交；另一個黑武士頭盔，成交價九萬六千美元（約七十四萬八千港元）。
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