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﻿雪梨歌劇院外牆 上演原住民藝術光影匯演

2017-06-30 列印
　　澳洲雪梨著名地標雪梨歌劇院周三起舉行一項名為「Badu Gili」（水之光）的特別活動，用投影機將多幅由原住民創作、七彩繽紛的畫作投射到歌劇院外牆，再配合音樂，讓當地人、外國遊客更加了解澳洲原住民、托雷斯海峽島民生活面貌、歷史和文化。據悉，Badu Gili展出時間為期一年，它每天傍晚五時四十五分開始，舉辦活動目的是慶祝原住民正式納入澳洲人口五十周年。
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