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日報新聞 > 國際

﻿鱸魚口中竟藏鼴鼠

2017-06-30 列印
　　美國密蘇里州一名男子日前在池塘垂釣，未幾他釣到一條鱸魚，當他打開魚嘴拆鈎時，赫然發現魚口內有一隻小鼴鼠，伸出雙爪似乎努力想要逃出魚，可惜牠已死亡。該名男子看到有關景象時當場嚇呆，幾乎想將該條魚丟回水中。他亦對鱸魚為何吞下鼴鼠百思不得其解。
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