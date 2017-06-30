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﻿瑞典發明家成功自組飛行椅

2017-06-30 列印
　　瑞典發明家充滿創意，花費約九千八百美元（約七萬六千四百港元），在網上購入七十六部小型無人使用的螺旋槳及摩打、五個遙控器、八十顆高性能電池，安裝在特製支架上，再連接一張椅子，令一張原本平平無奇的椅子變成飛行器。網上流傳短片顯示，發明家在一個森林內測試其傑作，飛行椅載着他升起大約十呎，並向前飛行，還可以轉彎、煞掣和升降。
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