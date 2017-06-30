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﻿日本太空人擬2025年登月

2017-06-30 列印
　　日本宇宙航空研究開發機構一直與美國太空總署合作，派出日籍太空人到國際太空站執勤，該機構日前向文部科學省提出，希望在二○二五年後利用日本自家技術，將日本太空人送上月球。據悉，由於開發載人太空船耗資甚鉅，該機構計劃向美國提供將月球表面冰製作成水與燃料的技術，換取日本人登月權利。而日本明年三月將舉行國際宇宙探查論壇，屆時將討論國際太空站二○二四年退役後，載人航太相關後續事宜。
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