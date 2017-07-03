 Advertisement
  • 2017年7月3日 星期一
  • 30º
  • 78%
熱門： 習近平回歸虐打女童中英聯合聲明球場失勞

日報新聞 > 國際

﻿改良版Note7 周五於韓國限售

2017-07-03 列印
　　韓國三星電子去年推出旗艦智能手機Galaxy Note7短短一月，因電池爆炸起火問題而全球回收；韓國傳媒報道，三星決定本周五率先在當地推出易名為Note FE的改良版Note7，改良版採用較細容量電池。

　　三星Galaxy Note FE本周五率先在韓國限量發售四十萬部，售價為六十九萬九千六百韓圜（約四千七百六十六港元），定價較首次發售時低約三成。該公司強調，所有Note FE已更換原來Note7的問題電池，採用只有3200mAh的細容量電池，且通過安全測試。

　　改良版除更換電池外，亦升級內部軟件，包括採用同廠另一旗艦智能手機S8相同UX、具備人工智能助手Bixby等。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd