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﻿俄六旬婦自學拍片 點擊衝破百萬

2017-07-03 列印
        學海無涯，即使年過六十亦可不斷吸收新知識。現年六十二歲的俄羅斯婦人塔蒂亞娜，四年之前開始學習拍攝短片，並上載影片到分享網站YouTube。其後她為取悅觀眾，不斷學習如何使用剪接影片電腦軟件、綠幕拍攝特別效果；最後她更在YouTube開設個人頻道，定期上載海中暢泳、漫步太空等特效短片，並示範製作短片技巧、如何自製「綠幕衣」等。塔蒂亞娜YouTube頻道內多條短片，至今合共錄得逾一百萬次點擊，更有不少人留言給她，而塔蒂亞娜亦表明會盡力滿足觀眾要求。
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