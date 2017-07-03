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﻿穿高跟鞋耍雙截棍越少女爆紅

2017-07-03 列印
  已故功夫巨星李小龍是不少雙截棍愛好者的啟蒙老師，越南芒街市十八歲少女名陳氏厚習武三年，曾經學習越南武道、跆拳道，更在不少武術比賽中獲獎。日前與友人行街時，身穿白色緊身衫、高跟鞋的她一時興起，即場表演雙截棍，令她搖身一變成為網上紅人。她表示，因為李小龍電影對雙截棍產興趣，幾經苦練後，耍棍技巧方愈來愈純熟。又稱，習武只為強身健體，將來無意從事武術相關職業；正等待「放榜」，若獲大學取錄會繼續學業。
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