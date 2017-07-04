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﻿恤髮穿西裝小狗變「總統」

2017-07-04 列印
        美國紐約州二十三歲大學生朗茲，兩年前開始為愛犬格里夫設計造型，然後拍照上載Instagram。朗茲早前發現格里夫與總統特朗普甚為相似，表情更是唯肖唯妙，於是替牠梳理頭毛、配戴小型假髮，再用定型噴霧塑造出特朗普招牌髮型，再替其穿着西裝拍照。結果「特朗狗」照片為格里夫吸納逾九千名Instagram粉絲。雖然有網民批評她要汪星人着西裝十分殘忍；但朗茲強調，格里夫自已樂於接受不同造型。
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