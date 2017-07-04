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﻿俄國湖泊驚見水怪！？

2017-07-04 列印
　　蘇格蘭尼斯湖一直盛傳有水怪出沒，但俄羅斯民眾德米特里日前在西伯利亞亞馬爾涅涅茨自治區最大城鎮諾亞布爾斯克康托湖湖畔跑步時，發現湖中突然出現一隻白色頭部、長頸項的神秘生物，輪廓與傳說中的尼斯湖水怪相似，遂以手機拍下照片。據悉，康托湖常有天鵝出現，德米特里表示該湖上有天鵝出沒，但認為「水怪」絕非任何鳥類，因為牠除輪廓與尼斯湖水怪相似外，牠站在水中沒有移動，絕非水鳥可以做到。
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