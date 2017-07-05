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﻿美大胃女10分鐘 鯨吞21個漢堡包

2017-07-05 列印
        美國首都華盛頓在獨立日前夕，舉行一項一年一度競食漢堡包大賽，加州女大胃王斯凱勒憑着在十分鐘內鯨吞二十一個漢堡包成功衞冕，獲得四千美元（約三萬一千二百港元）獎金。凱勒並非首度參賽，她過往曾經表示無法吞下一個五磅重漢堡包，便從此立下決心要挑戰自己，於是在數年前參加競食漢堡包大賽，去年已憑着吃下二十八個漢堡包奪魁；據悉，由於主辦單位今年意增加漢堡包份量，終令凱勒未能打破去年紀錄。
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