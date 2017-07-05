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﻿英富二代 網上炫耀超豪暑假

2017-07-05 列印
　　英國學校開始放暑假，倫敦一批年輕「富二代」特別在社交網站Instagram開設「Rich Kids of London」帳號，炫耀自己的奢華暑假生活，包括駕駛超級跑車四處兜風；使用昂貴的意大利聖沛黎洛天然氣泡礦泉水刷牙漱口，亦有人坐私人飛機到法國南部、新加坡避暑；甚至有富家女不顧自身安全，將多條年幼鯊魚放到泳池內「陪伴」自己游泳。
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