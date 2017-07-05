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﻿日學生用扭蛋殼 拼出Lady Gaga

2017-07-05 列印
  日本千葉縣成田國際高等學校約三十名高中生發揮無限創意，利用一萬個扭蛋殼拼出一幅約兩層樓高、以「多元化的美」為主題的美國流行音樂天后Lady Gaga肖像，垂掛在學校外牆，希望在學校一年一度學校文化祭中宣揚尊重差異訊息。據悉，該作品用的扭蛋殼，是學生由五月下旬開始，從成田國際機場一百六十二台扭蛋機回收得來，Lady Gaga肖像非常清晰，給人一種看似已故普普藝術家安迪華荷作品的感覺，而文化祭結束後，學生會親手將作品化整為零。
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