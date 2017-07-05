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﻿風暴南瑪都 吹襲日本長崎

2017-07-05 列印
　　強烈熱帶風暴南瑪都昨清晨約八時在日本九州長崎市登陸，帶來狂風暴雨，風暴造成熊本縣六萬二千二百戶、長崎市六千四百戶停電，電力公司派員搶修電網；颱風亦導致九州新幹線博多至鹿兒島中央站一度全線暫停行駛。南瑪都之後沿東北方向四國地區前進，繼而橫掃日本列島，昨傍晚開始吹襲關西、關東地區，預料該股強烈熱帶風暴會影響東京地區。日本氣象廳向各地發出警報，要求做好防災準備工作，呼籲民眾注意土石流、淹水、河川水位上漲可能出現災害。
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