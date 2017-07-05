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﻿美州長霸用已關泳灘

2017-07-05 列印
　　美國新澤西州議會早前未能通過新財政年度政府預算案，導致州政府停擺，多個州立公園暫停開放，惟傳媒揭發州長克里斯蒂日前偕同家人到一個關閉沙灘度假，惹來外界猛烈抨擊。

　　美國傳媒報道，克里斯蒂周日與家人、朋友在島岸州立公園內州長別墅度假，並在因州政府停擺而關閉的沙灘上遊玩、享受日光浴。事件引起民眾強烈不滿，批評警方封閉沙灘禁止民眾入內，克里斯蒂卻可獨佔沙灘。

　　克里斯蒂承認曾坐直升機到前往別墅，並要求傳媒聚焦州政府工作；其發言人得悉傳媒刊登相關照片後，終於承認克里斯蒂曾與家人在海灘上短聚，更辯稱他當時沒有日光浴。只是戴着一頂棒球帽。

　　克里斯蒂曾是共和黨明日之星，去年更一度與特朗普等人競逐黨內總統候選人提名，其後退選改為支持特朗普，及後兩人不和，無法躋身內閣。
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