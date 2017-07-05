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﻿「正直」女警被調職惹眾怒 Anger as 'honest' policewoman is moved

2017-07-05 列印
　　A policewoman who stood up to a group of ruling party politicians in India's northern Uttar Pradesh state has been transferred to a different post. The decision has caused anger in India.BBC

　　在印度北部的北方邦，一名敢於對抗一群執政黨政客的女警被調職，在印度引發眾怒。英國廣播公司
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