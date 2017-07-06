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﻿北韓：射火星-14「賀美國慶」

2017-07-06 列印
　　北韓官方宣稱，周二成功試射的最新型「火星-14」洲際長程彈道導彈可攜帶大型核彈頭，並指新導彈能抵受重返地球大氣層時的壓力和熱力，且說試射導彈是領袖金正恩送贈美國的「國慶賀禮」；而美韓軍方因應半島局勢升級，昨日舉行聯合演習，發射多枚導彈，模擬打擊北韓。北韓官方傳媒昨報道，金正恩周二親自監督「火星-14」發射，該款導彈不但可導彈可攜帶大型核彈頭，更能抵受重返地球大氣層時的壓力和熱力。

　　他稱，「火星-14」是北韓送贈美國的「國慶賀禮」。美韓軍方因應半島局勢升級，昨日舉行聯合演習，兩軍同時發射射程約三百公里的韓製「玄武二型」導彈、美國陸軍戰術導彈系統地對地導彈，導彈南韓對開海域目標，模擬打擊北韓。

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