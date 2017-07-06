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﻿基輔警疑黑客入侵軟件公司播毒

2017-07-06 列印
　　新型勒索電腦軟件Petrwrap上周肆虐歐美、亞太多個國家，烏克蘭更是重災區，基輔當局仍在點算損失，當地警方日前突擊搜查一間電腦軟件公司，檢走多個伺服器，懷疑黑客入侵該公司系統企圖播毒。

　　烏克蘭警方周二突擊搜查會計軟件公司M.E.Doc檢走多個伺服器，懷疑黑客企圖入侵該公司系統，藉此發動新一輪勒索電腦軟件攻擊。警方發言人表示，有關行動及時制止新電子襲擊行動；軟件公司在社交網站facebook專頁承認，電腦系統保安差劣，令黑客有機可乘，借該公司伺服器散播電腦病毒。
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