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﻿英汽車產量五月跌10% UK car output fell 10% in May

2017-07-06 列印
  Production of new UK cars fell by almost 10% in May compared with a year ago. Almost 80% of all cars made in Britain are exported.BBC

  英國五月份的新汽車產量與去年同期比較，約下跌一成。在英國製造的汽車約八成外銷。英國廣播公司
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