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﻿上野熊貓BB有黑眼圈啦！

2017-07-07 列印
        上月十二日在東京上野動物園出生的雌性熊貓寶寶，已由初出生時粉紅色皮膚、長滿白毛狀態，成長至眼周、肩膀一帶逐漸長出黑毛。園方周日第四度替熊貓寶寶檢查身體，結果顯示其體重穩定已增加至接近六百零八克，身長超過二十三厘米。而母親真真養育初生女兒技巧已變得十分熟練，會邊抱著寶寶邊進食，亦會抱着女兒一起睡覺。
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