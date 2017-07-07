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﻿浸住溫泉坐過山車？

2017-07-07 列印
　　日本九州大分縣別府市溫泉主題公園「湯園地」，將於本月二十九至三十一日限定開三天，令原本只是推廣觀對的虛構溫泉主題公園變成真實，別府市日前率先開放溫泉過山車讓傳媒試坐，影片中乘客坐在注滿溫泉水的過山車廂上高速飛馳，惜現實因安全問題無法實行，園方改以用含有溫泉成份泡沫代替溫泉水。有試乘遊客表示，當列車高速行駛時，白色泡沫不斷飛出車外，感覺十分夢幻。
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