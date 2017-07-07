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﻿俄射新型巡航導彈 千里外突襲IS

2017-07-07 列印
　　俄羅斯軍方日前出動新型X-101巡航導彈，空襲敍利亞境內極端組織伊斯蘭國（IS）據點，摧毀組織三座大型彈藥庫、一個指揮中心。俄國傳媒報道，空軍一架「圖九十五」戰略轟炸機周三在「蘇三十」掩護下，由敍利亞赫邁米姆空軍基地升空，並在距離哈馬與霍姆斯省約一千公里位置，發射X-101巡航導彈，摧毀IS三座大型彈藥庫、阿克巴特市地區一個指揮中心。

　　報道稱，「圖九十五」戰略轟炸機飛行途中曾進行空中加油，所有軍機完成任務後，已安全返回空軍基地。

　　X-101是俄羅斯新型空基戰略巡航導彈，採用可降低雷達反射現代技術製造，射程達四千五百公里，可攜帶核彈頭。
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