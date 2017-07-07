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﻿九州雨災三死22失蹤

2017-07-07 列印
　　颱風「南瑪都」殘留雲雨繼續為日本西南部帶來惡劣天氣，九州前日起暴雨不斷，福岡縣部份地區周三錄得降雨量，九小時內達七百七十四毫米，等同當地七月份平均總雨量逾兩倍。豪雨河水暴漲，洪水沖毀房屋、路基，部份地區因山泥傾瀉交通中斷；由於災情嚴重，當局調動約七千五百名警員、消防、自衞隊員，動用小艇、直升機等，協助將約五十七萬名災民疏到安全地點。雨災至今造成最少三死二十二人失蹤，失蹤者包括一名懷疑被河水沖走的小童。
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